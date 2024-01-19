أطعمة تقلل من خطر إصابة كبار السن بالكسور



تعتبر هشاشة العظام ونقص الكالسيوم السبب الشائع لإصابة كبار السن بالكسور، لذلك للوقاية من الكسور عليهم تناول أطعمة تعوض نقص الكالسيوم لديهم. و«يحتاج كبار السن دائما إلى الكالسيوم. ويمكن تعويض نقصه في معظم الحالات باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على كمية كافية من الحليب ومنتجات الألبان، لأن ما يصل إلى 60% من إجمالي الكالسيوم المستهلك توفره هذه المواد للجسم».



ويمكن الحصول على الكالسيوم من الخضراوات مثل البروكلي، وأنواع مختلفة من الخس، والخضراوات الورقية، والمكسرات، والبذور، والبقوليات. ولكن عمليا لا يمتص الجسم الكالسيوم من دون فيتامين D. لذلك، إذا كان هناك نقص في هذا الفيتامين، حتى عند تناول أطعمة غنية بالكالسيوم، فقد يعاني الجسم من نقص الكالسيوم.



و«يوجد فيتامين D في الأسماك الدهنية (السلمون والرنجة) وصفار البيض، كما يجب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والفاصولياء والمكسرات». وتنصح الطبيبة كبار السن بممارسة التمارين الرياضية والمشي في الهواء الطلق لتقوية العظام والعضلات.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»