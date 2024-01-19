

بشار جاسم الكندري



نشــرت الفنانـــة التونسية يسرا محنوش، عبر حسابها الرسمي على «انستغرام» برومو أغنيتها الجديدة، بعنوان «عندي فكرة» والذي حظي بتفاعل كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

وعلقت عليه قائلة: «قريبا مفاجأة من ألحان الموسيقار طلال، ومع صديقي الفنان سعد المجرد»، دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية بموعد طرح العمل بشكل رسمي وتفاصيل تخص العمل الجديد.

والفنانة يسرا محنوش من أهم الأصوات العربية، ويعتبر صوتها غذاء للروح، وصوتها مصدرا للإلهام والإبداع، ليكتب اسمها في أعلى هرم مع النجوم العرب.

وعلى ما يبدو أن هنالك تحضيرات ضخمة من قبل فريق عملها لطرح العديد من الأعمال الفنية بالفترة المقبلة التي تمت ضمن ورشات عمل فنية كبرى بين عدة مدن عربية، وهذا ما سيعلن عنه لاحقا.