أعلن مدير لجنة طالب العلم التابعة لجمعية النجاة الخيرية خالد الكندري أن اللجنة ساهمت في سداد الرسوم الدراسية لـ436 طالبا من الأيتام وأبناء الأسر المتعففة داخل الكويت خلال الفصل الدراسي الأول من العام 2023/2024، متقدما بالشكر إلى المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء لمساهمتهم في مشروع كفالة طالب العلم، مؤكدا أن تبرعاتهم ساهمت في التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة، وأدخلت السعادة على قلوب الطلاب. وفيما يتعلق بالشرائح التي تم تقديم المساعدة لها، قال: تمت مساعدة 358 طالبا يتيما، بالإضافة إلى 78 طالبا من ضعاف الدخل، موضحا أن اللجنة تتلقى طلبات المساعدة الكترونيا، ثم تقوم بفحص كل حالة بشكل دقيق، والتأكد من الأوراق الثبوتية، وبعدها يتم اختيار الحالات المستوفاة للشروط، وصرف المساعدة.