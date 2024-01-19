قال مدير عام جمعية عطاء الخيرية المحامي عمر الشقراء إن مشروع بناء وعمارة المساجد واحد من المشاريع الرائدة التي تنفذها الجمعية في شتى دول العالم. وأوضح الشقراء أن بناء المسجد يتم عبر سلسلة مميزة من الإجراءات التي تتبعها جمعية عطاء لضمان جودة العمل، حيث نختار المناطق الفقيرة والتي تكتظ بعدد السكان ونحرص على التأكد من الأوراق التي تثبت ملكية أرض المسجد للأوقاف ونقوم بمتابعة وتوثيق البناء خطوة بخطوة. وتابع: تتفاوت قيمة المسجد حسب طبيعة الدول المستفيدة ومساحة المسجد، ونقيم في المسجد حلقات لتحفيظ القرآن الكريم ودروسا للفقه والعبادة وتنمية الوازع الديني والثقافة الإسلامية، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة»، داعيا أهل الخير والتجار والمحسنين والأبناء إلى المشاركة في بناء المساجد، وحثهم على عدم تأخير هذا العمل المبارك.