

مفرح الشمري



أعلن مؤيد نجل الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع انتهاء رحلة علاج والده في المملكة المتحدة بعد أن من الله عليه بالشفاء التام، جاء هذا الإعلان من خلال رسالة نصية تلقتها «الأنباء»، حيث تجري حاليا الترتيبات الخاصة لعودة الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع للبلاد، وذلك بعد رحلة علاج طويلة دامت سنتين و7 أشهر انطلقت منذ شهر يونيو عام 2021، تكللت بالنجاح والشفاء بفضل الله ثم بفضل دعاء الأهل والأقارب والأصدقاء داخل الكويت وخارجها.



وشكر مؤيد نجل الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع كل من تكبد عناء الحضور إلى لندن لزيارة والده والاطمئنان عليه وكل من تواصل معه هاتفيا أو من خلال الرسائل وكل من توجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء له عن ظهر غيب، داعيا للجميع بأن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية ويحفظهم من كل مكروه.



«الأنباء» بهذه المناسبة تتحمد للكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع بالسلامة بعد أن من الله عليه بالشفاء التام في رحلته العلاجية، راجين المولى عز وجل ان يحفظه ويبعد عنه كل مكروه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.



أجر وعافية كاتبنا القدير.