هندسة المنشآت العسكرية قدمت العديد من المبادرات الرائدة بمجال الحفاظ على البيئة

بحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل شاركت وزارة الدفاع ممثلة بهندسة المنشآت العسكرية في المنتدى الخليجي للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة بنسخته الثانية، الذي انطلق أول من أمس بمشاركة عدد من مؤسسات الدولة ودول مجلس التعاون، سعيا منها الى تحقيق رؤية جديدة وإيجاد مصادر بديلة للطاقة لتكون صديقة للبيئة.



وأكد الشيخ د.عبدالله المشعل أن مشاركة وزارة الدفاع بشقيها العسكري والمدني في هذا الملتقى تأتي لتسليط الضوء على جهود قطاع هندسة المنشآت العسكرية في نشاطات إعادة التدوير والمحافظة على البيئة، والمبادرات والأنشطة التي يقدمها هذا القطاع بهدف تكريس مفهوم إعادة تدوير النفايات لتكون صديقة للبيئة عبر المشاريع الخضراء والطاقة النظيفة، وتوسيع دائرة استخدامه داخل الوزارة للحفاظ على البيئة وتحقيق رؤية كويت جديدة.



ويشتمل المنتدى على إيجاد البدائل الذكية لمياه الشرب الآمنة والري وتعزيز جودة المعلومات المتعلقة بأمن الطاقة من خلال دعم مراكز الفكر وتحفيز القرارات المتعلقة برؤية مجلس التعاون الخليجي بلدان ومشروع رؤية الشرق الأوسط الأخضر ودوره في تحقيق التنمية ومعالجة أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.



وتضمن المنتدى عدة ورش عمل تتناول التطور في هذا المجال وتناقش تحديات الإصلاح الاقتصادي في ظل الأزمات الدولية المتعاقبة وأمن الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي والمشاريع الكهربائية الذكية وأهميتها في مواكبة متطلبات أهداف التنمية المستدامة وسبل تحقيق الأمن المائي الإقليمي.