

مبارك الخالدي



يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم منتخب أوغندا في مباراة ودية تقام بالقاهرة ضمن استعدادات الأزرق لمواجهتي منتخب قطر يومي 21 و26 مارس المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. والمباراة هي الثانية للأزرق في معسكره، حيث خسر تجربته الأولى 1-3 من منتخب ليبيا.



ومن المقرر أن يختتم الأزرق معسكره الإثنين المقبل عائدا إلى البلاد. ويأمل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي بينتو الخروج بنتيجة إيجابية ومحو الصورة السلبية التي ظهر عليها في تجربته الأولى.



وكان الجهاز الفني قد عمل في الحصص التدريبية على تصحيح الأخطاء الفردية والجماعية بما يشير إلى الرغبة في إنهاء معسكره بصورة تعيد الثقة لجماهيره.



وكانت قائمة الأزرق وقبل مغادرته إلى القاهرة قد خلت من عدد كبير من عناصره الأساسية لاعتبارات متفاوتة منها الإصابات التي طالت اللاعبين خالد إبراهيم وسلطان العنزي ومحمد دحام ومهدي دشتي وبدر طارق ورضا هاني وعبدالعزيز وادي وعبدالله عمار، فضلا عن مغادرة اللاعب حسن حمدان المعسكر بداعي الإصابة، حيث توجه إلى الإمارات للعلاج، كما اعتذرت إدارة نادي القادسية عن عدم السماح للاعبيها عيد الرشيدي وعلي جراغ وراشد الدوسري ومبارك الفنينى ويوسف الحقان بمرافقة المنتخب، مستندة إلى أن فترة التوقف الحالية لا تندرج ضمن النافذة الدولية.



في المقابل، يعتبر المنتخب الأوغندي من الفرق الأفريقية المتوسطة من الناحية الفنية، وظروفه تشابه إلى حد كبير الأوضاع التي يعايشها المنتخب، حيث يخوض اللقاء بحثا عن فوز معنوي يعزز من خلاله الثقة في مشواره بتصفيات المونديال.



«الأولمبي» يلتقي لاوس



في جانب آخر، يواصل منتخبنا الأولمبي تدريباته بمعسكره المقام في بانكوك، إذ يستعد للقاء منتخب لاوس الأحد المقبل في ختام معسكره الذي يقيمه استعدادا لحوض الاستحقاقات المقبلة. وكان المنتخب الأولمبي قد خسر تجربته الأولى من تايلند 2-4. ومن المقرر أن يختتم معسكره بعد المباراة مباشرة عائدا إلى البلاد.