

تستكمل مساء غد السبت مباريات المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بإقامة لقاءين، حيث يلتقي أرسنال وكريستال بالاس، وبرينتفورد مع نوتنغهام فوريست.



وتعد مباريات «المدفعجية» مع «البالاس» ديربي من ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن، ويسعى أرسنال على ملعبه «الإمارات» غدا لتقليص الفارق مع ليفربول، المتصدر بـ 45 نقطة، مبدئيا إلى نقطتين ومعادلة مان سيتي وأستون فيلا صاحبي المركزين الثاني والثالث برصيد 43 نقطة.



وفي كأس إنجلترا عوض إيفرتون إخفاقاته في الفترة الأخيرة ببلوغه الدور الرابع من المسابقة عقب فوزه على كريستال بالاس 1-0 في مباراة الإعادة.



ويدين «التوفيز» بفوزه إلى لاعب الوسط البرتغالي أندريه غوميش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 42.



وتنفس إيفرتون الصعداء أخيرا، وهو الذي يقبع في المركز السابع عشر في الدوري برصيد 17 نقطة.



وتأهل نوريتش سيتي من الدرجة الثانية إلى الدور عينه بعد تغلبه على بريستون روفرز من الدرجة الثالثة 3-1.



وحجز نوتنغهام فوريست مقعده بفوز متأخر على بلاكبول من الدرجة الثالثة 3-2 بعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين.