

يستهل إنتر ميلان، المرشح بقوة إلى الاحتفاظ بلقب الكأس السوبر الإيطالي، مشواره بمواجهة لاتسيو الفريق السابق لمدربه سيموني إينزاغي في قمة نارية من الدور نصف النهائي للمسابقة التي تقام اليوم على ملعب «الأول بارك» في العاصمة السعودية الرياضة.



وستكون المباراة الثانية بين الفريقين في شهر حيث كانت الأولى في 17 ديسمبر الماضي بالمرحلة السادسة عشرة وحسمها إنتر بثنائية نظيفة على الملعب الأولمبي في العاصمة.



لكن لاتسيو استعاد توازنه بعدها مباشرة وحقق خمسة انتصارات متتالية في 5 مباريات في مختلف المسابقات أبرزها حسمه «ديربي» ربع نهائي مسابقة الكأس أمام جاره روما 1-0 الأربعاء الماضي، وكانت الخسارة أحد الأسباب التي أدت إلى إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الثلاثاء وتعيين دانييلي دي روسي مكانه.



ويبلي إنتر البلاء الحسن هذا الموسم حيث لم يخسر سوى مرتين في مختلف المسابقات وكانتا أمام ضيفه ساسوولو 1-2 في الدوري 27 سبتمبر الماضي، وبولونيا بالنتيجة ذاتها في ثمن نهائي مسابقة الكأس عندما جرد من لقبه.



ويعول إنتر على قوته الهجومية الضاربة بقيادة الثنائي القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفرنسي ماركوس تورام.



يتصدر مارتينيز لائحة هدافي الدوري برصيد 18 هدفا بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه مهاجم الجار ميلان الدولي الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو، فيما سجل تورام 8 أهداف، وأضاف لاعب الوسط التركي هاكان تشالهان أوغلو 9 أهداف. في المقابل، سيحاول لاتسيو الذي بلغ بدوره ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة حيث أوقعته القرعة في مواجهة العملاق الألماني بايرن ميونيخ، مواصلة انتفاضته في الآونة الأخيرة.



فوز يوفنتوس



وضمن مسابقة الدوري الإيطالي، واصل يوفنتوس ملاحقة انتر في صدارة المسابقة من خلال فوز سهل على ساسولو بثلاثية نظيفة في ختام المرحلة الـ 20.



وعلى ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو، صادر «البيانكونيري» الفوز سريعا على ضيفه ساسولو استهله بثنائية لدوسان فلاهوفيتش بعد 15 دقيقة من صافرة البداية ثم في الدقيقة 37 من الشوط الأول قبل أن يختتم فيديريكو كييزا المباراة بهدف ثالث قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.



وبهذه النتيجة تحتفظ فرق الصدارة بمواقعها وهي كل من إنتر في المركز الأول برصيد 51 نقطة ويوفنتوس في المركز الثاني برصيد 49 نقطة وميلان في المركز الثالث برصيد 42 نقطة وفيورنتينا في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.



وتنطلق مساء غد السبت مباريات المرحلة الـ 21، حيث يلتقي روما مع هيلاس فيرونا، وأودينيزي مع ميلان.