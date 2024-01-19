

عادت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، من بعيد لتتأهل الى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها على الأميركية دانييل كولينز الثانية والستين 6-4 و3-6 و6-4.



ولم تكن حال الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيا عند الرجال، أفضل بكثير من شفيونتيك، إذ عانى بدوره كثيرا كي يبلغ الدور الثالث بفوزه على الإيطالي لورنتسو سونيغو السادس والأربعين 6-4 و6-7 (3-7) و6-3 و7-6 (7-3)، فيما ذهبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة ووصيفة البطلة ضحية الروسية آنا بلينكوفا بالخسارة أمامها بعد شوط «سوبر تاي برايك» ماراثوني 4-6 و6-4 و6-7 (20-22) في ساعة و46 دقيقة.



وتلتقي شفيونتيك التي تبقى أفضل نتيجة لها في أستراليا المفتوحة وصولها إلى نصف النهائي عام 2022، التشيكية ليندا نوسكوفا.



ولم تكن ريباكينا، بطلة ويمبلدون 2022 التي خسرت نهائي العام الماضي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، الضحية الكبيرة الوحيدة أمس بخسارتها أمام بلينكوفا المصنفة 57 عالميا التي تبلغ الدور الثالث للمرة الأولى في ملبورن والرابعة في البطولات الكبرى، إذ ودعت أيضا الأميركية جيسيكا بيغولا الخامسة.



وخسرت بيغولا أمام الفرنسية كلارا بوريل 2-6 و4-6، لينتهي مشوارها في بطولة وصلت الى دورها ربع النهائي خلال الأعوام الثلاثة الماضية عند الحاجز الثاني، فيما تأهلت مواطنتها سلون ستيفنز، بطلة فلاشينغ ميدوز 2017 ووصيفة رولان غاروس 2018، الى الدور الثالث لأول مرة منذ 2014 بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 4-6 و6-3 و6-3.



ألكاراس مستمر



وعند الرجال، احتاج ألكاراس الى ثلاث ساعات و25 دقيقة كي يتخطى سونيغو في ثاني مواجهة له مع المصنف 46 عالميا، بعد أولى تعود إلى عام 2021 في دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة حين فاز الإيطالي بمجموعتين.



ويلتقي ألكاراس الذي غاب عن نسخة 2023 بسبب إصابة عضلية في فخذه الأيمن، في الدور الثالث الصيني شانغ جونشينغ الفائز على الهندي الصاعد من التصفيات سوميت ناغال 2-6 و6-3 و7-5 و6-4.



وكانت معاناة الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف سادسا، أكبر بكثير من ألكاراس لكنه خرج في النهاية منتصرا على السلوفاكي لوكاس كلاين 7-5 و3-6 و4-6 و7-6 (7-5) و7-6 (10-7).



ويلتقي وصيف فلاشينغ ميدوز لعام 2020 في الدور المقبل الأميركي أليكس ميتشلسن الفائز على التشيكي ييري ليهيتشكا الثاني والثلاثين 4-6 و6-3 و6-4 و6-4.