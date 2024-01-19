

عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة



تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في ادارة بحث وتحري محافظة الاحمدي وادارة بحث محافظة الجهراء، من اغلاق قضيتي «سرقة اغنام» وذلك من منطقتي ميناء عبدالله والعبدلي.



في القضية الاولى، قال مصدر امني ان رجال مباحث الأحمدي تمكنوا من ضبط شاب مواليد 1998 لثبوت سرقته وآخرين رأسي غنم. وأرشد المتهم عن شريكيه في الجريمة، وهما مواطن من مواليد 1993 وسيدة لا يعرف معلومات عنها باستثناء اسمها الأول.

وذكر مصدر أمني أن مواطنا من مواليد 1974 أبلغ مخفر ميناء عبدالله وعلي صباح السالم عن سرقة رأسي غنم من جاخور يملكه على خط الوفرة كيلو 7 بالقرب من دوار الأعلاف، مشيرا إلى أن السرقة حدثت في سبتمبر الماضي، وحدد مواصفات المركبة التي نفذت بها واقعة السرقة، وهي يابانية حديثة بيضاء اللون.



وأضاف المصدر: أحيلت القضية فور تسجيلها إلى رجال مباحث الأحمدي. وخلال الاسبوع الجاري خلصت التحريات إلى أن المتهم شاب ليتم استصدار إذن من النيابة لضبطه، وبالتحقيق معه أقر بأنه أحد الأشخاص الـ 3 الذين ارتكبوا واقعة السرقة محل التحقيق.

وبسؤاله عن الأشخاص الذين كانوا برفقته، ذكر أنهما مواطن وامرأة يعرف الاسم الأول فقط، ولا يعرف باقي بيانات المرأة.

كما أقر، لدى سؤاله عن المسروقات، بأنه قام ببيعها بصفاة الغنم بالقرب من كيلو 7 على طريق الوفرة، وأنهم اشتروا بقيمة المسروقات مواد مخدرة ووجبة عشاء. وخلص تقرير المباحث إلى أن المتهم الثاني متوار عن الأنظار ولا توجد معلومات عنه، كما لم تتوافر معلومات عن هوية من اشترى رأسي الغنم.



من جهة أخرى، أبلغ مصدر امني «الأنباء» ان رجال مباحث الجهراء ألقوا القبض على 3 أشخاص من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، تبين إقدامهم على سرقة 6 رؤوس غنم من جاخور مواطن في العبدلي مطلع يناير الجاري، وضبط المتهمون الثلاثة عقب تحديد المركبة المستخدمة وتحديدا مالكها وأرشد عن شريكيه في واقعة السرقة.

وكان مواطن ابلغ مخفر شرطة القشعانية عن سرقة 6 رؤوس أغنام من جاخور خاص به بمنطقة العبدلي، وبسؤاله عما اذا كان يتهم أحدا بالسرقة ذكر أنه لا يتهم أحدا، وسجلت قضية سرقة.