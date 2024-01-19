أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، أنه سيتم قريبا تجهيز الپنتاغون، أكبر مبنى إداري في العالم، بألواح للطاقة الشمسية.



وأوضحت الوزارة في بيان، أنه سيتم تركيب «ألواح شمسية على السطح، ونظام استعادة للحرارة، وألواح شمسية حرارية» في مبنى وزارة الدفاع الضخم بضواحي واشنطن «لتقليل الاعتماد على أنظمة الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري».



وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة تقليل استهلاك الطاقة في البنى التحتية الفيدرالية، التي تنفذها إدارة الرئيس جو بايدن.



وأشار البيان إلى أن الپنتاغون هو من 31 موقعا فيدراليا، بينها مقار وزارات التجارة والدفاع والداخلية والنقل الأميركية، ستكون موضع ورش خاصة في مجال الطاقة.



ولفتت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس، إلى أن الپنتاغون يعمل على جعل «منشآته أكثر مرونة، وتحسين أمن بنيته التحتية الحيوية، وتوفير المال - وهو ما يفيد المقاتلين ودافعي الضرائب».