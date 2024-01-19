عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب».



الحديث يحث على فعل الحلال واجتناب الحرام والشبهات، ويبين الحديث أن الحل والحرمة تنقسم الى ثلاثة اقسام: حلال بيِّن وحرام بيِّن ومشتبه، ومن لم يتقّ الشبهة في كسبه ومعاشه وسائر معاملاته فقد عرّض نفسه للطعن فيه.