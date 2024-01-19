أهمية تعاون السلطتين في سبيل ترجمة التوجيهات السامية والمضي قدماً لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين نحو غد أفضل





استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح.



وهنأ السعدون سمو رئيس مجلس الوزراء بالثقة السامية وبتشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن تمنياته لها بالتوفيق في خدمة الوطن والمواطنين.



وأكد الجانبان الحرص على التعاون بين المجلس والحكومة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الكويتي.



وأكد سمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء أهمية تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل ترجمة التوجيهات السامية والمضي قدما لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين نحو غد أفضل.



وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي بعد لقائه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: إن الحكومة حريصة كل الحرص على مد يد التعاون مع مجلس الأمة، ترسيخا للمبادئ الدستورية في تحقيق التعاون البناء بين السلطتين.



وأشار سموه إلى ضرورة التعاون البناء والتنسيق بين السلطتين في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، في ظل الظروف والمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.



وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء أن من أهم أولويات الحكومة في هذه المرحلة مواجهة التحديات الاقتصادية وإصلاح الاختلالات في اقتصاد الدولة ومراجعة التشريعات والسياسات التي تمكن الدولة من إعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق الإصلاحات المنشودة.