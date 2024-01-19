علاء مجيد



كشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية، أن قيمة الصادرات الكويتية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال أول 11 شهر من 2023 بلغت نحو 1.44 مليار دولار، مقابل واردات أميركية للكويت خلال نفس الفترة بلغت 2.69 مليار دولار، ليسجل الميزان التجاري بين البلدين عجزا بقيمة 1.24 مليار دولار لصالح الجانب الأميركي.



وخلال شهر نوفمبر 2023، سجلت الكويت عجزا في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة بقيمة تقارب 74 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأميركية للكويت 173.4 مليون دولار خلال الشهر، مقابل صادرات كويتية للولايات المتحدة بلغت قيمتها 99.5 مليون دولار خلال نفس الفترة.



ويأتي العجز بالميزان التجاري بين البلدين، رغم عودة الكويت لتصدير النفط إلى الولايات المتحدة خلال نوفمبر بعد توقف في أكتوبر، حيث صدرت الكويت 651 ألف برميل بقيمة تقارب 55 مليون دولار ليصل إجمالي ما صدرته الكويت للولايات المتحدة خلال أول 11 شهرا من العام الماضي نحو 6.66 ملايين برميل بقيمة تقارب 567 مليون دولار



وشهدت أسعار النفط الكويتي تراجعا خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري مقارنة بأسعاره خلال أكتوبر، حيث أنهى الخام الكويتي شهر أكتوبر عند مستويات تتراوح بين 91 و92 دولارا للبرميل لتنخفض خلال شهر نوفمبر ويغلق عند 84 ـ 85 دولارا بنهاية تعاملات الشهر.



بلغ عجز الميزان التجاري لدول الخليج العربي مع أميركا خلال نوفمبر الماضي نحو 1.95 مليار دولار لصالح الجانب الأميركي، وذلك بعدما تراجعت الصادرات الخليجية إلى الولايات المتحدة بنحو 30% إلى 2.3 مليار دولار مقابل صادرات أميركية لدول الخليج بلغت قيمتها 4.14 مليار دولار.



ولم تسجل الكويت فقط عجزا في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، حيث تصدرت الإمارات دول الخليج من حيث قيمة العجز الذي بلغ 1.8 مليار دولار خلال نوفمبر تليها قطر بنحو 221 مليون دولار ثم البحرين بنحو 124 مليونا وأخيرا الكويت.



فيما سجلت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية فائضا في الميزان التجاري للدولتين مع الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بفائض بلغت قيمته 105 ملايين دولار لصالح عمان و95 مليونا لصالح السعودية.