بلغت قيمة أكبر عشر علامات تجارية في العالم 1.99 تريليون دولار، واستعادت شركة آبل لقبها بوصفها العلامة التجارية الأكثر قيمة، على حساب «أمازون» التي انتقلت إلى المركز الربع، حيث حققت «آبل» نموا استثنائيا لقيمة علامتها التجارية وارتفعت 74% إلى 516.6 مليار دولار في 2024، بعدما كانت 297 مليار دولار في 2023، وذلك بحسب بيانات تصنيف «براند فاينانس غلوبال 500» لعام 2024. واستطاعت آبل رفع قيمة علامتها التجارية، على الرغم من استقرار مبيعات هواتف آيفون إلى حد كبير، كما عملت على استراتيجية في إيجاد أسواق جديدة، وتوسع في خدماتها وتشجيع الترقية إلى أجهزة آيفون ذات قيمة أعلى، إلى جانب أنها حافظت على مكانتها بوصفها اللاعب المهيمن في سوق الهواتف الذكية المتميزة. وفي المركز الثاني، جاءت «مايكروسوفت» بسبب استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ قفزت بقيمة العلامة بنسبة 78% لتصل إلى 340.4 مليار دولار، إذ تعمل الشركة على تكامل الذكاء الاصطناعي عبر الأنظمة الأساسية على تعزيز القدرة التنافسية في السوق، ما يضعها في مكانة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي.



واحتفظت شركة غوغل بالمركز الثالث، مسجلة زيادة بنسبة 19% في قيمة العلامة التجارية لتصل إلى 333.4 مليار دولار. وأظهرت الشركة نموا جيدا في الإيرادات الإجمالية، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تركيزها على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الهوامش، والأداء المالي الإيجابي العام.



ومع ذلك، اجتازت غوغل عديدا من التحولات في مجال أعمالها، وكان منها انخفاض 6% في القوى العاملة، ما يدل على تدابير خفض التكاليف الاستراتيجية وسط تباطؤ الإعلان الرقمي. وتواجه مزيدا من التحديات الناجمة عن دعوى قضائية تزعم الاستخدام غير المصرح به لبيانات المستخدم لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤثر بشكل سلبي في علامتها التجارية. وتراجعت «أمازون»، العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم في 2023، إلى المركز الرابع، على الرغم من نمو قيمة علامتها التجارية بنسبة 3% لتصل إلى 308.9 مليارات دولار. وتضررت «أمازون» كثيرا بسبب تحديات السوق الاستهلاكية المليئة بالتحديات على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأزمة تكلفة المعيشة.