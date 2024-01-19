قتل شخص وأصيب خمسة آخرون على الأقل في جزر القمر في صدامات أعقبت إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي ترفضه المعارضة، في حين استمرت التوترات أمس في العاصمة.



ودعت المعارضة في جزر القمر أمس إلى التظاهر اليوم الجمعة، بعد سقوط قتيل وخمسة جرحى في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، منذ اعلان فوز غزالي عثماني في الانتخابات الرئاسية.



وصرح جابر إبراهيم رئيس قسم الطوارئ في مستشفى معروف في موروني لـ«فرانس برس» ان شخصا يبلغ 21 عاما قتل «على الأرجح بالرصاص».



واعلن أن خمسة آخرين أصيبوا، أحدهم من «صدمة خطيرة في الصدر وهو في حال الخطر».



واستمر التوتر امس بين مجموعات الشباب وقوات الأمن في موروني.



وفي أزقة وسط المدينة قامت مجموعات من الشباب الملثمين بإلقاء الحجارة على عناصر الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.



وأوضح متظاهر شاب لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن اسمه «نرفض نتائج الانتخابات. ولهذا السبب أحرقنا مباني رسمية».