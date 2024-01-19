أطلقت إيران تدريبات عسكرية واسعة النطاق في منطقة ممتدة من الجنوب الغربي إلى الجنوب الشرقي للبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء (فارس) شبه الرسمية.



وأوضحت الوكالة في تقرير لها ان التدريبات التي تحمل اسم «المدافعون عن سماء الولاية 1402»، تضمنت وحدات مختارة من القوات الجوية والبحرية والبرية للجيش والحرس الثوري الإيراني.



وقال عباس فراجبور الناطق باسم التدريبات العسكرية إن «عمليات استخبارات واستطلاع نفذتها طائرات مقاتلة ومسيرات خلال التدريبات، واتخذت إجراءات تكتيكية ودفاعية للكشف عن الطائرات الغازية وتتبعها وإسقاطها».



وقال قائد قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الايراني قادر رحيم زاده إن استخدام التقنيات الحديثة كان أحد السمات البارزة للتدريبات، مشيرا إلى أن المناورات تستهدف تحسين الاستعداد القتالي والردع لدى القوات المسلحة، وتقييم أنظمة الدفاع الجوي المطورة محليا في مواجهة التهديدات المتنوعة، وإقامة دفاع شامل بزاوية 360 درجة في مجال الحرب الإلكترونية والفضاء الإلكتروني، وتعزيز الهيمنة الاستخباراتية.