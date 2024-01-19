

بيروت ـ داود رمال



صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانا رد فيه على الحملات التي استهدفته جاء فيه «في خضم العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، انطلقت حملة سياسية واعلامية على الحكومة وعلى دولة الرئيس شخصيا قبل ايام قليلة، على خلفية الموقف الذي أعلنه في مجلس الوزراء. وتراوحت الاتهامات كالعادة بين تجيير الخيار الاستراتيجي للدولة لاطراف داخلية وخارجية، او الحديث عن انقلاب على اتفاق «الطائف» أو رهن لبنان لمحاور خارجية، وما شابه ذلك من اتهامات ايضا».



واضاف البيان «وقد تجاهل مطلقو هذه الحملة مسألة أساسية، وهي أن الموقف المعلن لدولة الرئيس كان أبلغه لجميع المعنيين في خلال الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية والسياسية التي أجراها منذ اليوم الاول للعدوان الاسرائيلي، وطالب الدول الفاعلة والمؤثرة بالضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على غزة والتوصل الى وقف اطلاق النار، ومن ثم العودة الى البحث في الحل السياسي الذي تقوم ركيزته الاولى على حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وهو موقف ومطلب عربي موحد، كما حذر من انعكاسات الانتهاكات والتعديات الاسرائيلية على لبنان».



وقال البيان «لمن خانته الذاكرة، نذكر ان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 12 اكتوبر قال الرئيس في كلمة متلفزة: إن التعدي المتكرر والمتمادي على المقدسات الاسلامية والمسيحية أجج المشاعر ليس لدى الفلسطينيين فقط بل لدى كل مؤمن بالاديان السماوية. فنحن جميعا معنيون بما يجري هناك وطنيا وعاطفيا وانسانيا، ولا يمكن أن نكون الا الى جانب الحق والعدالة».



واكد رئيس الوزراء في لقائه مع وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا في السادس عشر من اكتوبر «أن وقف اطلاق النار في غزة يساهم في ابقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة».



وتابع «وفي الثلاثين من شهر اكتوبر، أكد ميقاتي أيضا انه لا يمكن الغاء أي تصعيد قد يحصل في لبنان، في ظل السباق بين وقف إطلاق النار في غزة والتصعيد في كل المنطقة».



كما عبر عن خشيته من «فوضى أمنية ليس في لبنان فقط بل اخشى من تمددها الى كل المنطقة في حال عدم التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة. وخير برهان على اهمية الحلول البعيدة عن القتال، تجربة الهدنة الانسانية الشاملة التي حصلت، حيث ابتعد الجميع عن القتال».



واشار إلى انه وفي «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، طالب مجددا بوقف اطلاق النار، محذرا من تمدد الحرب التدميرية في غزة إلى جنوب لبنان، ومنه إلى المنطقة».



ولفت أيضا إلى أنه وفي الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي أكد للوزراء أهمية وقف اطلاق النار للانطلاق الى البحث في حل مستدام ومنصف بالطرق الديبلوماسية بعيدا عن المعارك، كما نادى بالتأكيد على الحل السلمي وحماية لبنان، ودعم اي مبادرة ديبلوماسية، خاصة أن لبنان يحترم كل القرارات الدولية من اتفاق الهدنة عام 1949 وصولا الى القرار 1701.



ورأى البيان انه يستدل مما سبق، أن ما قاله ميقاتي يندرج في سياق موقف متكامل واضح المقصد والرؤية، وأي اجتزاء أو تشويه لهذا الموقف لا يلغي الحقيقة الثابتة بأن مدخل الحل لكل أزمات المنطقة، هو في ارساء الحل العادل للقضية الفلسطينية. وما نشهده من توترات متنقلة بين الاراضي الفلسطينية وجنوب لبنان والبحر الاحمر وغيرها من الاماكن، يؤكد صوابية ما حذر منه دولته على الدوام ومطالبته بشمولية الحل لكل الازمات.



وابدى ميقاتي استغرابه للحملات المتجددة عليه وعلى الحكومة، مطالبا الاطراف المعنية بهذه الحملة بتقديم حلول عملية لما يحصل بدل الاكتفاء بالانتقاد، والرهان على متغيرات ما، او رهانات خاطئة.



ودعا ميقاتي جميع القيادات اللبنانية الى التضامن في هذه المرحلة الدقيقة والابتعاد عن الانقسامات والخلافات المزمنة التي لا طائل منها. كما دعا من ينتقدون عمل الحكومة وسعيها الدؤوب لتسيير امور الدولة والمواطنين، رغم الظروف الصعبة، الى القيام بواجبهم الاساسي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، ليكون انتخابه مدخلا حقيقيا الى المعالجات الجذرية المطلوبة، وما عدا ذلك لا يعدو كونه حملات سياسية مكررة وممجوجة لن تغير في الواقع العملاني شيئا.



واعتبر ميقاتي أن المزايدات المجانية في هذا الموضوع لا طائل منها، وهو ليس في حاجة الى شهادة حسن سلوك من أحد، فهو، من منطلق معرفته الدقيقة بالواقعين الداخلي والخارجي، يدعو على الدوام الى التفاهم والخيارات السلمية وانتهاج الوسطية قولا وفعلا. وأثبتت كل التجارب الماضية صوابية موقفه الداعي الى عدم رفع سقوف المواقف وانتهاج الحلول المنطقية والواقعية بعيدا عن المزايدات.