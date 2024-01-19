

القاهرة ـ ناهد إمام



في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتواصل المستدام والفاعل مع جميع جالياتنا ومواطنينا المصريين في مختلف دول العالم، وفي ضوء الحرص الشديد للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على الاستماع وتلقي كل استفسارات وأسئلة واحتياجات كل مصري بالخارج والعمل على إيجاد ردود وافية لها بالتعاون مع الجهات المعنية، فقد تلقت ردودا على مجموعة من الاستفسارات والأسئلة المهمة من الجاليات المصرية في الخارج والتي تلقتها ضمن جولتها الخارجية لتشجيع وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

من جانبها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إنها حرصت منذ تولي مهام العمل في الوزارة على وضع استراتيجية للتواصل المستمر والفعال مع المصريين بالخارج، وإطلاق منظومة مستدامة وقوية، تتسم بتواصل مستمر وبأداء عال ورد فعل سريع، على كل استفسارات مواطنينا بالخارج، مشيرة إلى حرص سيادتها الشديد على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقائها الجاليات المصري عبر «فيديو كونفرانس» ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، إلى الجهات المعنية والمسؤولة للرد عليا بشكل واف.



ولفتت الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع وزارة الإسكان، للتعريف بكل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إطار سلسلة المحفزات التي تقدم للمصريين بالخارج، وتضمن رد الوزارة الإجراءات التي اتخذتها ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أنه ضمن الحوافز التشجيعية المقترحة من قبل وزارة الهجرة لتشجيع المصريين بالخارج على ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة تحويلاتهم الدولارية في مصر، حيث تم إطلاق الموقع الإلكتروني لمشروع حجز الأراضي والوحدات السكنية، للمصريين بالخارج (بيت الوطن) عام 2012 وذلك بهدف تصدير الأنشطة العقارية المصرية للمصريين بالخارج، ويتم السداد عن طريق تحويلات من الخارج بالدولار وكذلك التخصيص بأسبقية وصول التحويل، وتم تخصيص 30 الف قطعة ارض (سكني ـ تجاري ـ مقابر) بالاضافة الى (وحدات سكنية ـ إدارية ـ فيلات).



وأكدت وزيرة الهجرة أنه تمت الاستجابة لما قدمته وزارة الهجرة من مقترحات، نتيجة التواصل مع المصريين بالخارج، ومن بينها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، نهاية عام 2022، حيث وافق سيادته على طرح وحدات متميزة للمصريين بالخارج، وأن يكون السداد بالعملة الصعبة، ليصبح هذا المشروع متاحا، بشكل دائم ومستمر، مضيفة أن الهيئة مستمرة في طرح الأراضي والوحدات بمختلف أنشطتها على الموقع الالكتروني بشكل دائم ومستمر طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث يتم العمل حاليا في أعمال التخصيص للعملاء المتقدمين للحجز بالمرحلة الحالية من مشروع بيت الوطن والتجهيز للطرح الجديد.