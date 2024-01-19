

يخوض منتخب العراق اليوم مباراة مصيرية أمام المنتخب الياباني على ستاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا 2023.



وفي المجموعة ذاتها يلتقي منتخبا فيتنام وإندونيسيا مساء اليوم على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في مباراة أخرى بالمجموعة الثالثة يلتقي منتخبا هونغ كونغ وإيران اليوم على ستاد خليفة الدولي.



وبالعودة إلى المباراة المرتقبة بين العراق واليابان، يحتفظ منتخب الساموراي بذكريات «كابوس الدوحة» التي تعود إلى 30 عاما وتحديدا عام 1993 عندما لعب المنتخبان على ستاد النادي الأهلي القطري في أكتوبر 1993، حيث كان في ذلك الوقت تلعب جميع مباريات الجولة الأخيرة لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال أميركا 1994 في توقيت واحد بالدوحة، وكان الياباني والكوري يتنافسان على بطاقة الترشح إلى المونديال، والمنتخب الياباني كان يحلم بالصعود للمرة الأولى إلى المونديال عندما واجه منتخب العراق وكان يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة لخطف بطاقة الترشح، بينما كان منتخب كوريا يحتاج إلى الفوز على كوريا الشمالية، وتعثر منتخب اليابان أمام العراق ولو بالتعادل من أجل انتزاع بطاقة الترشح، وشهدت مباراة اليابان مع العراق أحداثا دراماتيكية مثيرة، حيث تقدم اليابانيين بهدف حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع إلا أن اللاعب العراقي جعفر عمران أدرك التعادل لمنتخب العراق قبل صافرة النهاية ومنح بطاقة العبور إلى المنتخب الكوري الذي فاز بدوره في المباراة الأخيرة على كوريا الشمالية بثلاثية ليتحول ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي إلى مسرح حزين وصدمة كبيرة لجماهير الكرة اليابانية، ويصف الإعلام الياباني تلك المباراة باسم «مأساة الدوحة».



قبل لقاء اليوم تتصدر اليابان المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على فيتنام 4-2، وبفارق الأهداف عن المنتخب العراقي الذي تغلب بدوره على إندونيسيا 3-1.



وتستكمل غدا مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يلتقي البحرين مع ماليزيا ضمن مباريات المجموعة الخامسة والأردن مع كوريا الجنوبية على ستاد الثمامة.



وطالب المنتخب البحريني بضم لاعب بدلا من أمين بن عدي، قلب الدفاع، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة كوريا الجنوبية، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.



وجاء رد الاتحاد الآسيوي برفض هذا الطلب، ليكمل الأحمر البحريني البطولة باللاعبين المتواجدين في القائمة الحالية.



وتعرض بن عدي لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل لتؤكد الفحوصات ابتعاده عن الملاعب لمدة شهرين مقبلين.



ويتصدر منتخب الأردن جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط متفوقا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف، بينما يحل البحرين ثالثا، وماليزيا رابعا.