

ناصر العنزي



في النسخة الماضية من كأس أمم آسيا «2019» في أبوظبي لم يكن «العنابي» القطري من المرشحين الأوائل لنيل اللقب، لكنه كان ضمن المنتخبات المؤهلة للوصول إلى مرحلة متقدمة، غير أن العنابي بقيادة مدربه الاسباني سانشيز نسف كل التوقعات وقلب الطاولة وسحب الكراسي من كل المرشحين آنذاك، وفي مقدمتها اليابان وكوريا واستراليا وإيران وأوزبكستنان وتوج باللقب عن جدارة مصحوبا بأداء فني عال، كما ذهب لقب هداف البطولة لمهاجمه المعز علي بـ 9 أهداف.



اليوم يلعب «العنابي» القطري على أرضه وبين جمهوره وأصبح تكرار إنجازه ممكنا بعدما تأهل للدور المقبل من مباراتين وتبقت له مباراة مع الصين ليحقق العلامة الكاملة في مجموعته الأولى، حيث سجل 4 أهداف ولم يدخل مرماه هدف، كما أن المهاجمين أكرم عفيف والمعز علي شكلا ثنائيا خطرا وباتا «ورقتين» رابحتين بدلا من ورقة رابحة.



ما يهمنا استمرار «العنابي» على نهجه المتوازن للوصول إلى مراتب متقدمة أكثر، ورسالتنا إلى الجماهير القطرية، حضوركم مميز في المباراتين السابقتين، وفريقكم بحاجة لكم وأنتم أهل لها.



٭ الحكم الأسترالي شون إيفانز الذي أدار مواجهة الأخضر السعودي وعمان أحدث لغطا بعد انتظاره حكم «الفار» على حالة هدف الفوز «الصحيح» للأخضر، إذ لم يكن علي البليهي في حالة تسلل، وبدلا من أن يشير بيده إلى «السنتر» فضل أن يعلن بإشارة من يديه إلى عدم وحود تسلل ثم احتسب الهدف، والحقيقة أن التحكيم حتى الآن يسير بصورة حسنة، وفي رأينا، فإن مهمة التحكيم باتت سهلة بوجود تقنية الفيديو «Var» ولم تعد هناك أخطاء «كارثية» كما كان يحدث في البطولات السابقة.



٭ اليابانيون رغم دخولهم المنافسة على البطولات جاء متأخرا وتحديدا في مطلع التسعينيات، إلا أنهم الأكثر تحقيقا للقب بواقع 4 مرات ويعيدون ويكررون أن هدفهم المقبل الفوز بكأس العالم، والمنتخب الياباني فريق ممتع يلعب الكرة السهلة والصعبة في آن واحد، وقد جاء للدوحة مرشحا قويا للقب بعد نتائج رائعة قبل سنة في كأس العالم 2022، ولعل المنتخب الألماني أبرز ضحاياه، فقد هزمه 2-1 ثم عاد في سبتمبر الماضي وتغلب عليه وديا برباعية في ألمانيا، واليابان مثلما نقول «دهنهم في مكبتهم» ومدربهم هاجيمي مورياسو «منهم وفيهم» ومن الفرق القلائل التي لا تعتمد تجنيس لاعبين أجانب.