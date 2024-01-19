

فاز منتخب أوزبكستان على الهند 3-0 في المباراة التي دارت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في كأس أمم آسيا لكرة القدم، وفي التفاصيل تقدم أوزبكستان عن طريق عباسيك فايزولايف (4)، قبل أن يضيف زميله إيجور سيرجييف الهدف الثاني (18) وسجل شيرزود نصرولاييف الهدف الثالث للمنتخب الأوزبكي (4+45).



وفي هذا السياق، أفصح المنتخب الأوزبكي عن نواياه الهجومية منذ انطلاق المباراة وهاجم مرمى الهند بكثافة وهدد مرمى سينج ساندو حارس الفريق منذ البداية.



مع بداية الشوط الثاني، هدأ الضغط الأوزبكي وبدأ لاعبوه في تبادل، الكرات فيما بينهم، فيما حاول المنتخب الهندي استعادة الاستحواذ على الكرة وتحضير هجمات على مرمى أوزبكستان، وتحرك فايزولايف على الجهة اليسرى وقاد العديد من المحاولات الخطيرة للمنتخب الأوزبكي، لكن الكرات العرضية التي كان يمررها لزملائه افتقدت للإنهاء السليم من جانبهم، لتضيع فرص عديدة من أجل زيادة عدد الأهداف المسجلة في مرمى الهند وبمرور الوقت تحرر المنتخب الهندي من الضغط الأوزبكي، وبدأ في شن هجمات متتالية على مرمى يسيبوف، لكن دون هز الشباك.



وضمنت أستراليا بلوغ دور الـ16 من كأس آسيا بفوزها على سورية 1-0 أمس على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، حيث سجل جاكسون ايرفاين هدف أستراليا المصنفة 25 عالميا والثاني له في النهائيات (60)، لتصبح أستراليا ثاني المتأهلين بعد قطر المضيفة.



والفوز هو الثاني لاستراليا في البطولة القارية بعد تغلبها على الهند 2-0 في الجولة الأولي، فرفعت رصيدها الى 6 نقاط وضمنت على الأقل احتلال المركز الثاني، في حين بقي رصيد سورية نقطة واحدة بعد تعادلها مع أوزبكستان سلبا.



وفي الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات، تلتقي سورية مع الهند الثلاثاء المقبل واستراليا مع اوزبكستان في الوقت عينه.



وعلى الرغم من الخسارة، مازالت سورية تملك الأمل في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بعد اخفاقها في مشاركتها الست الأولى، وذلك في حال فوزها على الهند في الجولة الأخيرة حيث سترفع رصيدها إلى 4 نقاط وتعزز حظوظها.

وكاد «نسور قاسيون» يفتتحون التسجيل مبكرا من أول هجمة، لكن تسديدة بابلو صباغ، المولود في كولومبيا، اصطدمت بالعارضة اثر تمريرة من ابراهيم هيسار (5)، واستحوذت استراليا على الكرة بنسبة كبيرة وشنت معظم هجماتها على الجهة اليسرى، لكن باستثناء تردد مدافعي سورية في تشتيت بعض الكرات لم يشكل «سوكيروز» أي خطورة حقيقية على مرمى الحارس السوري أحمد مدنية، فيما اعتمدت سورية على الهجمات المرتدة طوال الشوط الاول، وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الأسترالي في افتتاح التسجيل بعد مجهود فردي لمارتن بويل، حيث فشل الدفاع السوري في تشتيت الكرة مرتين داخل المنطقة، فوصلت الى ايرفاين، لاعب سانت باولي الألماني الذي استدار على نفسه وسدد كرة بين ساقي الحارس السوري (60).

وتحمل المواجهات بين المنتخبين ذكريات حزينة لسورية بعد أن اضاعت أستراليا حلم السوريين في التأهل إلى نهائيات كأس العالم في تصفيات مونديال 2018 عندما وصل المنتخبان إلى الملحق الآسيوي فتعادلا ذهابا 1-1 بقدم عمر السومة المستبعد عن هذه البطولة، قبل أن تخسر سورية الاياب في ملبورن بعد التمديد 1-2.