

شدد المدرب الإسباني لمنتخب قطر ماركيز لوبيز على أهمية فوزه على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف ليمنح العنابي بطاقة العبور إلى دور الـ 16 لكأس آسيا.



وقال لوبيز: واجهنا فريقا صعب المراس وشرسا لكننا لم نمنحه الفرص الكثيرة ليهدد مرمانا، كل اللاعبين من شارك ومن لم يشارك الجميع قدم ما عليه في هذه المباراة، وشدد بالقول: «كل المباريات صعبة ولا توجد مباراة سهلة في بطولة كبيرة مثل كأس آسيا، والتأهل للدور الثاني مجرد خطوة في مشوار طويل، ولابد أن نغلق الصفحة وننتظر منافسنا الذي نواجهه في دور الـ 16».



وحول تدريب أكرم عفيف قال: نعم دربت أكرم في نادي أوبين البلجيكي، ومنذ اللحظة الأولى شعرت بأنه لاعب مختلف وقادر على صناعة الفارق دائما وهو يتطور كثيرا منذ كان لاعبا شابا وأنا سعيد للغاية لما أصبح عليه الآن وهو فعلا عنصر مهم مع المنتخب القطري ويصنع الفارق.



وحول التشكيل في المباراة المقبلة أمام الصين قال: سنريح بعض اللاعبين ونمنح الفرصة في المباراة المقبلة لبعض العناصر التي لم تتمكن من المشاركة في المباريات السابقة لأن الجميع يستحق الحصول على الفرصة واللعب مع الفريق.



أكرم عفيف: نحن 11 لاعباً



حصل لاعب منتخب قطر أكرم عفيف على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام طاجيكستان، للمرة الثانية على التوالي، حيث تألق أكرم وسجل هدف اللقاء الوحيد ليحصل العنابي على 3 نقاط مهمة منحته صدارة المجموعة، وبطاقة التأهل لدور الـ 16، وأعرب أكرم عن سعادته بالفوز المهم.



وأضاف قائلا: أوجه رسالة خاصة لزوجتي وأعتذر لها وأهديها هذا الهدف.



وتابع عفيف: نحن 11 لاعبا وأكرم لا يؤدي بمفرده فجميع زملائه يساندونه وهم السبب الرئيسي في أفضل أداء يقدمه هو وزملاؤه، موجها لهم جميعا الشكر.



وقال أكرم: إن لوبيز دربه قبل 6 سنوات، وكنا في الدرجة الثانية.. وأعرفه جيدا، وأنا مرتاح معه وصعدت معه من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، أحاول أن أساعده فهو يساعدني على أن أكون أفضل، ودائما اللاعب المحترف يجب أن يطبق تعليمات المدرب، وهدفنا جميعا واحد هو الفوز بالبطولة.



من جهته، أعرب مدرب منتخب طاجيكستان بيتر سيغارت عن حزنه الشديد للخسارة التي تعرض لها فريقه أمام منتخب قطر، وقال: أعطينا كل ما عندنا خلال اللقاء وحاولنا أن نحقق الفوز لكن الفريق العنابي كان الأفضل واستحق الفوز وحصد النقاط الثلاث.



وأضاف قائلا: علي أن أتقبل الخسارة، ويجب أن أكون إيجابيا، وأبدأ التفكير فيما هو قادم، للدفاع عن حظوظنا.



وتحدث بيتر عن الهدف الأول للعنابي وقال: الحكم حجب الرؤية قبل التمرير، وأعتقد أن الحكم قد يشرح لنا في يوم من الأيام لماذا حدث هذا، وفي كل الأحوال أكرم عفيف لاعب ذكي وسجل هدفا رائعا، ويعجبني لاعبو المنتخب القطري لأنهم أذكياء وكانوا محظوظين أيضا.



وحول أداء منتخبه في المباراة، قال: سنحت لنا العديد من الفرص ولا يمكن أن أسجل الأهداف بنفسي، وليس لدي مبابي أو ليفاندوفسكي وميسي، أفضل مهاجم لم يلعب معنا بسبب ظروف صحية لكن لم يكن بالإمكان أن نفعل شيئا آخر، سنستمر في رحلة البحث عن تسجيل أول هدف في تاريخنا بالبطولة، والشيء الجيد أننا حاولنا.