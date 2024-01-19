أسامة أبو السعود



نظّمت إدارة التأهيل والتقويم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتعاون مع المؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية محاضرة بعنوان «موعظة عظيمة في سورة قصيرة» لنزلاء السجن الإرشاد والتأهيل «رجال» قدمها الشيخ محمد التركيت.



وأكد التركيت خلال المحاضرة على أهمية ما ورد من مواعظ في قصار سور القرآن وفيها ما يحث على التمسك بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله ما يكفي لمن أراد أن يلتزم.



كما أقامت الإدارة بالتعاون مع المؤسسات الإصلاحية محاضرة توعوية بعنوان «الأعداء الثلاثة» قدمها الشيخ إبراهيم الكندري لنزلاء السجن العمومي «رجال» مشيرا الى أن أعداء الإنسان الثلاثة هم: الهوى والنفس والشيطان.



يذكر أن هذه المحاضرات تأتي حرصا من الإدارة على القيام بالدور المنوط بها ضمن برامجها التأهيلية والإيمانية لإعادة تأهيل وتهيئة نزلاء السجون ونزلاء المؤسسات الإصلاحية لتحقيق الأهداف المطلوبة مع هذه الفئات وإعادة اندماجهم بالمجتمع.



من جهة أخرى، وضمن إطار الشراكة المؤسسية مع وزارة الصحة أقامت إدارة التأهيل والتقويم نشاطا بعنوان «النظافة الشخصية» لنزيلات مركز الصحة النفسية قدمتها جنان العنزي والتي أشارت فيها إلى أهمية النظافة الشخصية وما لها من أثر على النفس والسلوك وتخفيف الضغوط النفسية وتعزيز الثقة بالنفس.