حنان عبدالمعبود



قام مفتشو الهيئة العامة للغذاء والتغذية في منطقة الجهراء بجولة تفتيشية أسفرت عن تحرير 21 مخالفة وإغلاق منشأتين غذائيتين، كما قام المفتشون بمنطقة الأحمدي بجولة بالتعاون مع عدة جهات حكومية أسفرت عن تحرير 6 مخالفات متنوعة، وإتلاف أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي تزن 312 كيلو غراما. من جانب آخر، نظم قطاع الشؤون المالية والإدارية والتطوير الإداري، ممثلا بإدارة التطوير الإداري والتدريب، برنامجا تدريبيا بعنوان «طرق سحب العينات الغذائية وإرسالها للمختبر وفحصها»، حيث يأتي البرنامج ضمن‏ الخطة التدريبية للموسم التدريبي 2023-2024، ‏والذي استهدف تعزيز قدرات المفتشين والتقنيين بالطرق الأساسية لسحب وفحص العينات الغذائية لـ 16 موظفا من مختلف الإدارات والقطاعات الفنية بالهيئة.