

بيروت ـ أحمد عزالدين



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصي تاسوس تزيونيس بحضور سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيتيودوسيو والوفد المرافق، حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر التطورات والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص.



ولاحقا، زار المسؤول القبرصي نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب في مكتبه في ساحة النجمة.



الرئيس بري استقبل أيضا قائد الجيش العماد جوزاف عون مع وفد من العائلة شكره على تعزيته بوفاة والدة قائد الجيش.



كما بحث رئيس المجلس المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية خلال استقباله عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابوفاعور الذي غادر دون الإدلاء بتصريح.