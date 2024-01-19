تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة فؤاد حسين قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.



وتلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الكويتية ـ الأردنية وخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.



كما تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة د.عبداللطيف الزياني قدم له التهنئة خلاله بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت.



وأعرب الزياني خلال الاتصال عن أطيب تمنياته لليحيا بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الكويتية - البحرينية وخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.



كما تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية (الكويتية - الإماراتية) ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.



وكان وزير الخارجية عبدالله اليحيا قد أكد في تصريح صحافي أدلى به بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أنه سيعمل جاهدا على تعزيز الدور الريادي لدولة الكويت إقليميا ودوليا. وأوضح الوزير اليحيا أن «مهامنا ستكون مكملة لمهام وزراء الخارجية السابقين وسنسير على نفس المدرسة الديبلوماسية للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد»، طيب الله ثراه.