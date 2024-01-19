ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - فرحان الشمري



أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح أهمية تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل ترجمة التوجيهات السامية والمضي قدما لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين نحو غد أفضل. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي بعد لقائه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: الحكومة حريصة كل الحرص على مد يد التعاون مع مجلس الأمة، ترسيخا للمبادئ الدستورية في تحقيق التعاون البناء بين السلطتين. وأشار سموه إلى ضرورة التعاون البناء والتنسيق بين السلطتين في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، في ظل الظروف والمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية. وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء أن من أهم أولويات الحكومة في هذه المرحلة مواجهة التحديات الاقتصادية وإصلاح الاختلالات في اقتصاد الدولة ومراجعة التشريعات والسياسات التي تمكن الدولة من إعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق الإصلاحات المنشودة. هذا، وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح الذي دعا إلى ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والتميز القيادي وتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والمائي، مؤكدا سموه أن من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في كويت القرن الحادي والعشرين تقوم على تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وتركز من خلاله على قطاعات الخدمات اللوجستية والرقمية والمعرفية وتطوير المنطقة الإقليمية الشمالية، لتكون معبرا دوليا ومحطة رئيسية توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الإقليمية.



وأضاف سموه: هذا يتطلب تحمل كل وزير مسؤولياته تجاه تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، وما تقتضيه الأمور من مراجعة جميع التشريعات والسياسات والخطط، وآليات اتخاذ القرارات وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات الشأن الاقتصادي، لتكون اكثر اتساقا مع متطلبات المرحلة المقبلة.