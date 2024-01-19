فاز منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثية دون رد في المباراة في الجولة الأولى من الدور التمهيدي في بطولة كأس أمم افريقيا لكرة القدم أمس والمقامة في كوت ديفوار، ويعد الفوز هو الأول للعرب في البطولة بعد تعادل كل من مصر ضد موزمبيق، والجزائر ضد أنجولا، وخسارة تونس من ناميبيا وهزيمة موريتانيا من بوركينا فاسو ثلاثية المغرب سجلها كل من رومان سايس وعز الدين أوناحي ويوسف النصيري وشهد تشكيل المغرب مشاركة محمد الشيبي لاعب بيراميدز في مركز الظهير الأيسر.



وفي التفاصيل بدأ منتخب المغرب المباراة بهجوم قوي وتهديد مرمى تنزانيا وتأجل الهدف الأول للمغرب حتى الدقيقة 30 بعدما جاء بقدم القائد رومان سايس، وجاء الهدف من ركلة حرة مباشرة نفذها حكيم زياش لكن الحارس لم يستطع الإمساك بالكرة ليتابعها سايس بتسديدة في الشباك الخالية،



وكاد زياش أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعدما مرر له عز الدين أوناحي الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة ولكن الحارس تصدى له وأبعدها إلى ركنية، محاولات المغرب الخطيرة استمرت، وتوغل عبد الصمد الزلزولي داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع قبل أن يسدد كرة قوية بالقدم اليسرى مرت أعلى العارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف دون رد.



في الشوط الثاني واصل المغرب محاولاته وأرسل أوناحي عرضية قابلها يوسف النصيري بتسديدة، لكن الكرة مرت جوار القائم مهدرا فرصة إضافة الهدف الثاني وحصل محمد الشيبي لاعب بيراميدز ومنتخب المغرب على بطاقة صفراء في الدقيقة 62، وتلقى نوفاتوس ديسماس قائد تنزانيا البطاقة الحمراء بعدما حصل على الإنذار الثاني في الدقيقة 70، وبعد الطرد انتقلت شارة قيادة منتخب تنزانيا إلى حميد ماو لاعب طلائع الجيش.



وأسفر ضغط المغرب القوي عن الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 77 عن طريق عز الدين أوناحي بتسديدة أرضية رائعة بعد تمهيد من أمين عدلي.