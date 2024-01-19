ترأس رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن فهد الطريجي وفد رئاسة الأركان العامة للجيش الزائر لجمهورية باكستان الاسلامية الصديقة، وقد التقى اللواء فهد الطريجي برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول ساهر شمشاد، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



كما زار الوفد عددا من مقار القيادات العسكرية والمؤسسات التعليمية العسكرية كجامعة الدفاع الوطني وجامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد وعدد من كليات القيادة والاركان في مدينتي كويتا وكراتشي.