عاطف رمضان



أصدر مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري، م.خالد العصيمي قرارا بتشكيل فريق فني استشاري من 4 جهات حكومية لوضع برنامج شامل لتنفيذ وصيانة الطرق خلال المرحلة المقبلة.



وقالت مصادر مطلعة إن الفريق يرأسه مدير عام الهيئة ويضم في عضويته كلا من د.محمد الياقوت من جامعة الكويت ود.هيا المطيري ود.صلاح زعرب من معهد الكويت للأبحاث العلمية وم.عبدالله العازمي من وزارة الدفاع وكذلك م.نايف العثمان ممثلا لوزارة الأشغال.



وبحسب القرار، يتولى الفريق عدة مهام خلال مدة عمله المحددة بـ 3 أشهر وهي تقديم خطة عمل ودراسة شاملة وفق برنامج زمني بشأن تنفيذ وصيانة الطرق بهدف معالجة الملاحظات وتطوير أداء شبكات الطرق والبنية التحتية وفق المعايير العالمية.



ومن بين المهام وضع آلية عمل لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية وما انتهت إليه اللجان السابقة فيما يتعلق بتنفيذ وصيانة الطرق وتقديم الدعم الفني والاستشاري لمسؤولي الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال مراحل خطة عمل مشاريع تنفيذ وصيانة الطرق.



وذكرت المصادر أن الفريق سيتولى كذلك تقييم أداء الشركات المنفذة لمشاريع عقود تنفيذ وصيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري.