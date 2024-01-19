قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا، إنه سيعمل جاهدا على تعزيز الدور الريادي للكويت إقليميا ودوليا.



جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به وزير الخارجية بمناسبة أداء الحكومة الجديدة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه.



وأوضح اليحيا أن «مهامنا ستكون مكملة لمهام وزراء الخارجية السابقين وسنسير على نفس المدرسة الديبلوماسية للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه».



وأضاف أن هناك ملفات عدة سيتم التركيز عليها منها القضايا الخليجية والإقليمية والحفاظ على أمن الخليج العربي، و«سنستمر في النهج الذي بدأه السابقون، ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجميع».



وأعرب عن الأمل في استمرار التوافق بين السلطتين لبلوغ الأهداف المنشودة وتحقيق المصلحة العامة، وهذا ما وجهنا إليه صاحب السمو الأمير في أول لقاء جمعنا بسموه بعد أداء القسم.



ولفت وزير الخارجية إلى مواصلة العمل على ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «شنغن».