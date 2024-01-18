نجحت نيجيريا في الفوز على صاحبة الأرض ومستضيف كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار بهدف دون رد سجله المدافع ويليام تروست إيكونج من ركلة جزاء في الدقيقة 55.



الفوز منح النسور الخضراء المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية المتصدرة في الوقت الحالي بعد فوزها العريض على غينيا بيساو 4-2. أما منتخب كوت ديفوار فوجد نفسه في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه على غينيا بيساو في الجولة الأولى 2-0.

وكانت نيجيريا قد تعثرت في البداية بالتعادل مع غينيا الاستوائية 1-1، والآن غينيا بيساو هي ضحية ما حدث الليلة، إذ أصبحت أول منتخب يودع البطولة رسميا وذلك بعد 5 أيام فقط على انطلاقها.

التبديلات بدأت في الدقيقة 67 بنزول وليفريد سينجو ونيكولاس بيبي وجوناثان بامبا بدلا من سيرج أورييه وجيريمي بوجا وكريستيان كوامي، وهنا أعلن جاسيه تراجعه عن التغييرين في التشكيل عن تشكيل المباراة الأولى، حيث بدأ أورييه وكوامي بدلا من سينجو وبامبا أمام غينيا بيساو.



وفي الدقيقة 72 حل موسيس سيمون بدلا من صامويل تشوكويزي في صفوف نيجيريا.



وكاد الأفيال أن يتعادلوا في الدقيقة 75 بعرضية بيبي ورأسية إيفان نديكا ولكنها مرت فوق العارضة.



تبديلات نيجيريا استمرت في الدقيقة 80 بنزول برايت صامويل وكينيث أوميرو بدلا من لوكمان وزيدو سنوسي.



على الجانب الآخر حل عمر دياكيتي بدلا من جيسلان كونان بحثًا عن التعادل، ثم أتى كريم كوناتي بدلا من جان فيليب كراسو في الدقيقة 84.



وغادر أوسيمين الملعب في الدقيقة 88 ليحل بول أونواتشو بدلًا منه، ثم تلقى الحارس ستانلي نوابيلي إنذارًا في الدقيقة 92 لإضاعة الوقت.



وبوداع غينيا بيساو يبدو أن الثلاثي الآخر صار قريبا من التأهل حيث يلعب كوت ديفوار ضد غينيا الاستوائية متصدر المجموعة المفاجئ بينما تلعب نيجيريا ضد غينيا بيساو، والهدف هو 4 نقاط تضمن عمليا التأهل ضمن أفضل الثوالث في أسوأ الحالات، وهذا ما سيتحدد يوم 22 يناير.

لا شيء لنبكي عليه



جان لوي جاسيه مدرب كوت ديفوار قرر التعامل مع هذه المباراة بطريقة مختلفة، فغير 4-3-3 التي هزمت غينيا بيساو ليعتمد على 3-5-2، بينما دخل منتخب نيجيريا وهو يعرف أن أي نتيجة غير الفوز ستضعه في موقف حرج ومن هنا كانت المحاولة الأولى نيجيرية بتسديدة صامويل تشوكويزي التي تصدى لها الحارس يحيى فوفانا في الدقيقة 9. ولكن الرد أتى من إيفان نديكا في الدقيقة 14 بتسديدة ضعيفة أمسك بها الحارس ستانلي نوابيلي.



وفي الدقيقة 23 عادت النسور الخضراء عن طريق أديمولا لوكمان الذي سدد من خارج المنطقة لتصطدم الكرة بالدفاع. فيما رد سيكو فوفانا نجم النصر والمباراة الماضية بتسديدة في الدقيقة 31 تصدى لها نوابيلي.



ركلة الإنقاذ

وأخيرا انتزع فيكتور أوسيمين نجم نابولي ما كان يبحث عنه منتخب نيجيريا من البداية، حين تحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من عثمان ديومانديه في الدقيقة 53.



وفي الدقيقة 55 حول ويليام تروست إيكونج الكرة إلى هدف المباراة الوحيد.

التبديلات بدأت في الدقيقة 67 بنزول وليفريد سينجو ونيكولاس بيبي وجوناثان بامبا بدلا من سيرج أورييه وجيريمي بوجا وكريستيان كوامي، وهنا أعلن جاسيه تراجعه عن التغييرين في التشكيل عن تشكيل المباراة الأولى، حيث بدأ أورييه وكوامي بدلا من سينجو وبامبا أمام غينيا بيساو.

وفي الدقيقة 72 حل موسيس سيمون بدلا من صامويل تشوكويزي في صفوف نيجيريا. وكاد "الأفيال" أن يتعادلوا في الدقيقة 75 بعرضية بيبي ورأسية إيفان نديكا ولكنها مرت فوق العارضة.



تبديلات نيجيريا استمرت في الدقيقة 80 بنزول برايت صامويل وكينيث أوميرو بدلا من لوكمان وزيدو سنوسي.



على الجانب الآخر حل عمر دياكيتي بدلا من جيسلان كونان بحثًا عن التعادل، ثم أتى كريم كوناتي بدلا من جان فيليب كراسو في الدقيقة 84. وغادر أوسيمين الملعب في الدقيقة 88 ليحل بول أونواتشو بدلًا منه، ثم تلقى الحارس ستانلي نوابيلي إنذارًا في الدقيقة 92 لإضاعة الوقت.