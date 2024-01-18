دافوس - أ ف ب: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن إيران تحد "بصورة غير مسبوقة" من تعاونها مع الوكالة التي باتت كأنها "رهينة" لدى طهران.



وصرح غروسي خلال مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "إنه وضع محبط للغاية. نواصل أنشطتنا هناك، لكن بالحد الأدنى"، مضيفا "إنهم يحدون من التعاون بصورة غير مسبوقة".



ولفت بصورة خاصة إلى أن "بعض مفتشينا استبعدوا من الفرق بسبب جنسياتهم، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا، إنهم من أفضل مفتشينا. إنها بالتالي طريقة لمعاقبتنا على أمور خارجية".



وتابع "كأنهم يأخذون الوكالة الدولية للطاقة الذرية رهينة خلافاتهم السياسية مع آخرين، وهذا بالطبع غير مقبول بنظرنا" مؤكدا أن على الإيرانيين أن "يتيحوا للوكالة الدخول" إلى كل المواقع التي تطلبها.



وبطأت إيران العام الماضي وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة القريبة من نسبة 90% المطلوبة للاستخدامات ذات الغايات العسكرية، ما اعتبر بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت الى خفض التوترات بينهما.



وقال غروسي "المستوى مستقر في الوقت الحاضر، لكن قد يتبدل الأمر بعد بضعة أيام، لا أحد يعلم".