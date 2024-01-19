نجح منتخب مصر في العودة من بعيد والخروج بتعادل ثمين مع غانا 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 في ملعب فيليكس بوانيي، ليكون الثاني له بعد أن نجح في خطف التعادل في لقائه الأول مع موزمبيق بذات النتيجة.

قمة مباريات المجموعة الثانية والذي اعتبره نهائيا مبكرا وتكرارا لنهائي نسخة 2010 شهد إثارة كبيرة، حيث افتتح نجم وستهام الانجليزي محمد قدوس أهداف المباراة لغانا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول بتسديدة يسارية وقبلها بدقيقة واحدة خرج قائد المنتخب المصري ونجمها الأول ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مصابا بشد في العضلة الخليفة. وفي الدقيقة 69 أدرك عمر مرموش التعادل لمصر بعد مراوغة حارس المرمى وعقب مرور دقيقتين فقط عاد قدوس بمنتخب غانا للتقدم بهدف ثان بعد تسديدة يسارية جديدة ارتطمت بمحمد عبد المنعم وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك وفي الدقيقة 74 قاتل محمود حسن "تريزيغيه" للحصول على الكرة ومررها زاحفة إلى مصطفى محمد الذي سددها في الشباك ليدرك التعادل مجددا لمصر.

وبتلك النتيجة وصل منتخب مصر للنقطة الثانية ليحتل المركز الثاني فيما حصلت غانا على النقطة الأولى لها في البطولة وتتواجد رابعا.

أما منتخب الرأس الأخضر فيتصدر المجموعة بثلاث نقاط وتأتي موزمبيق ثالثة بنقطة وحيدة. ومن المقرر أن يتواجها مساء اليوم الجمعة وحال انتصار الرأس الأخضر فستضمن التأهل لدور الـ16 رسميا قبل ملاقاة مصر الإثنين المقبل بل وتضمن الصدارة كذلك فيما يحتاج منتخب مصر للفوز فقط ليضمن تأهله للدور التالي وعدم انتظار أي حسابات معقدة لأفضل ثوالث.

وإن فازت الرأس الأخضر على موزمبيق وحتى لو انتصرت مصر عليها، فان منتخب الفراعنة سيتأهل في المركز الثاني ليلاقي متصدر المجموعة الأولى التي يتواجد فيها غينيا الاستوائية ونيجيريا وكوت ديفوار صاحبة الأرض.