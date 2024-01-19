أعلنت بيونغ يانغ الجمعة أنها اختبرت «نظام أسلحة نووية تحت الماء» ردا على مناورات بحرية مشتركة أجرتها واشنطن وسيئول وطوكيو شاركت فيها حاملة طائرات أميركية تعمل بالدفع النووي.



وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إن هذه المناورات كانت «تهدد بشكل خطير» أمن كوريا الشمالية، مضيفة أنه ردا على ذلك، أجرت بيونغ يانغ «اختبارا مهما على نظامها للأسلحة النووية تحت الماء «هايل-5-23» الجاري تطويره في بحر كوريا الشرقي».



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية الجمعة إن المناورات «شكلت سببا لمزيد من زعزعة استقرار الوضع الإقليمي، وهي عمل يهدد بشكل خطير أمن الشمال»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.



وأضاف المتحدث أن التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية والتي لم يعلن عن تاريخها بالتحديد، تضمن أنه «يتم وضع اللمسات الأخيرة على الموقف المضاد لجيشنا تحت الماء القائم على الأسلحة النووية وأن مختلف تدابيره البحرية وتحت الماء ستستمر في ردع المناورات العسكرية العدائية للقوات البحرية للولايات المتحدة وحلفائها».



وقال المحلل لدى المعهد الكوري للتوحيد الوطني في سيئول هونغ مين إن الإعلان الجديد بشأن الاختبار تحت الماء «مؤشر واضح على نشر مسيرات هايلي لاستخدامها في أسطولها البحري».



وأضاف أن «بيان كوريا الشمالية يوضح موقف بيونغ يانغ المتمثل في أنها سترد بشكل متناسب على التدريبات العسكرية التي تجريها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة» مضيفا أن كوريا الشمالية لا تحاول على ما يبدو «تجاوز الخط لإثارة نزاع مسلح».