ارتفع مستوى إنتاج النفط في الولايات المتحدة لمستويات قياسية أو بالقرب منها منذ أكتوبر، متجاوزًا الذروة السابقة لعام 2020، ورغم ذلك إلا أن هناك توقعات بتباطؤ محتمل لنمو الإنتاج في المستقبل.

وساعدت قوة أسعار النفط وكفاءة عمليات الإنتاج في ذلك الارتفاع على الرغم من انخفاض عدد منصات التنقيب المحلية النشطة بحوالي 30% مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات.

ومنذ نهاية عام 2022، تراجع عدد منصات الحفر الأمريكية بشكل حاد، بينما ارتفع إنتاج النفط المحلي بحوالي مليون برميل يوميًا.

زيادة الإنتاج وانخفاض عدد المنصات

- وصل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 13.3 مليون برميل يوميًا في الأسبوعين المنتهين في الخامس عشر والثاني والعشرين من ديسمبر 2023، حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

- يتجاوز ذلك المستوى القياسي السابق البالغ 13.1 مليون برميل يوميًا والمسجل في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من مارس 2020، ثم وصل الإنتاج عند 13.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير .

- بينما انخفض عدد المنصات النشطة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بحوالي 27% إلى 499 منصة في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يناير، وفقًا لبيانات "بيكر هيوز"، وهو ما يقل كثيرًا عن العدد الذي كان مكونًا من أربع أرقام الذي سُجل آخر مرة في عام 2015.

- وكانت المرة الأخيرة التي تجاوز فيها عدد المنصات الأسبوعي مستوى ألف منصة في الأسبوع المنتهي في العشرين من فبراير 2015 عندما بلغ 1019 منصة، ولكن حينها سجل الإنتاج 9.285 مليون برميل فقط.

- ذكر "ديفيد كارتر" كبير محللي الصناعة لدى الشركة الاستشارية "آر إس إم يو إس" لـ "ماركت ووتش": زاد إنتاج النفط الأمريكي بحوالي ثلاثة أضعاف في الخمسة عشر عامًا الماضية، مدفوعًا بالتقدم في تكنولوجيا الحفر والتكسير الهيدروليكي والاستثمارات التي تمت أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع ارتفاع الأسعار المستمر والسياسات الحكومية المواتية.

- وأسفرت استراتيجية الولايات المتحدة في تقليل الاعتماد على النفط الأجنبي عن إعفاءات ضريبية وتخفيف اللوائح التنظيمية لشركات التنقيب والإنتاج.

- ومع زيادة الإنتاج أصبحت الولايات المتحدة مصدرًا رئيسيًا للنفط، وبالتالي فتح أسواق جديدة أمام الشركات لبيع الإنتاج المتزايد رغم الزيادات المحدودة في الطلب المحلي.

- كما أن قوة أسعار النفط كانت سببًا رئيسيًا في زيادة الإنتاج، إذ يرى "إيمري كوجلر" مدير أبحاث لدى "إس أند بي جلوبال كومودوتي" أنه ما دام أن سعر الخام الأمريكي أعلى من 70 دولارًا للبرميل تقريبًا، فلا يزال بإمكان منتجي النفط النمو وتوفير العائد للمساهمين.

- وتتوقع "إس أند بي" وصول متوسط سعر الخام الأمريكي إلى 78 دولارًا للبرميل هذا العام.

زيادة الكفاءة

- أشار "كارتر" إلى أن أحد أكبر التطورات في كفاءة إنتاج النفط منذ عام 2010 هو زيادة الحفر الأفقي- وهي تقنية يتم فيها الحفر على مسار أفقي - والتكسير الهيدروليكي.

- وارتفع متوسط إنتاج النفط لكل منصة في حوض بيرميان من 126 برميلًا يوميًا في عام 2010 إلى 1211 برميلاً يوميًا في عام 2022.

- كما أوضح "كارتر" أن شركات التنقيب والإنتاج في مجال النفط تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين عملية الاستكشاف، وربما يستمر اعتماد هذه التقنيات في التوسع والنمو، مضيفًا أن تلك الشركات أصبحت بطريقة ما شركات تكنولوجية.

- وأوضح "كوجلر" قائلاً: خلال فترة العام ونصف الماضية تقريبًا ارتفع معدل الاختراق – عدد الأقدام التي يتم حفرها يوميًا - في الولايات المتحدة 10%، وهو ما يعني أن منصة الحفر حاليًا تحفر 10% أكثر مما كانت عليه قبل عامين تقريبًا.

توقعات

- يتوقع كريس دنكان" مدير الاستثمارات لدى "براندز إنفسمنت بارتنرز" استمرار نمو إنتاج النفط ولكن بوتيرة أبطأ عن العامين الماضيين.

- تشير تقديرات "إس أند بي جلوبال كومودتي إنسايتس" إلى وصول إنتاج النفط الأمريكي عند 13.23 مليون برميل يوميًا في ديسمبر 2023، ونموه إلى 13.76 مليون برميل يوميًا في ديسمبر من العام الحالي، و14.23 مليون في نهاية 2025.

- تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة كبيرة في إنتاج النفط هذا العام بمقدار 290 ألف برميل يوميًا إلى 13.21 مليون برميل يوميًا، على أن يستمر هذا المسار التصاعدي حتى عام 2025، بإنتاج قياسي 13.44 مليون برميل يوميًا.