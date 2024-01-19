يلجأ أغلب الشباب في الوقت الحالي إلى التفكير في ترك الوظيفة وتأسيس عمل خاص من أجل الحرية المالية والرغبة في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، ولكنهم لا يدركون المخاطر المصاحبة لذلك.

وحدد المستثمر ورجل الأعمال الأمريكي "مارك كوبان" أربعة أخطاء شائعة تؤدي إلى فشل المشروعات الصغيرة.

وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فإن 20% من الشركات الجديدة تفشل في غضون عامين، و45% منها تفشل خلال السنوات الخمس الأولى، و65% في أول 10 أعوام، بينما يستمر 25% منها فقط على مدار 15 عامًا أو أكثر.

أسباب شائعة تدفع أغلب الشركات الصغيرة للفشل



عدم تعلم كيفية البيع

- يرى "كوبان" أنه لن ينجح أي عمل على الإطلاق دون دراية جيدة بالمبيعات، لأن هذه المهارات هي ما جعلته ثريًا.

- وينصح بالعمل في وظيفة بمجال المبيعات حتى لو بدوام جزئي قبل البدء في مشروع تجاري، والمهارات التي يتم اكتسابها يمكن استخدامها في الحياة المهنية والشخصية.

- لأن هذه المهارات هي في جوهرها مهارات تواصل، وبالطبع يحتاج الجميع سواء صاحب العمل أو الموظفون إلى مهارات البيع لإقناع الآخرين بأن الفكرة منطقية.

- وبالتالي فإن اكتساب مهارات البيع سيساعد على جذب العملاء والحصول على التمويل وجذب المستثمرين وإبرام الصفقات خاصة في المراحل الأولى من تأسيس الشركة.

عدم الاستعداد الذهني والمادي الجيد للمشروع

- عند البدء في مشروع تجاري جديد، ينصح "كوبان" بالقيام بكل الجهود اللازمة لمعرفة المزيد عن الصناعة والمنافسة والمنتجات التي سيقدمها المشروع وربحيته وقاعدة عملائه.

- هذا فضلاً عن الاستعداد المالي، إذ لا ينصح بترك الوظيفة بالدوام الكامل من أجل تأسيس مشروع تجاري.

- ويقول "كوبان": نسمع الكثير من القصص عن هؤلاء الذين تركوا وظائفهم وأسسوا شركات وربحوا المال، ولكن ما لا تسمعه هو قصص من تركوا وظائفهم وأسسوا مشروعات فشلت فشلاً ذريعًا، واضطروا للعمل في وظيفة يكرهونها.

التقاعس عن بذل الجهد

- يرى "كوبان" أن النجاح لا يعتمد على المال أو العلاقات فقط، بل يستند إلى الرغبة في العمل والتعلم من الجميع.

- يمكن أن يكون الجهد المبذول ميزة تنافسية أيضًا فضلاً عن أهميته في الحفاظ على استمرارية العمل.

التغافل عن تنمية العقل

- يقول "كوبان": يجب أن تكون ذكيًا، عليك تعلم الأشياء وأن تكون فضوليًا حتى تنجح في العمل.

- وأضاف: إذا كنت لا تقرأ، فأنت مفلس، لأنك لا تنمي عقلك.

- لذلك ينصح بالقراءة والاستمرار في التعلم.