القاهرة - مجدي عبدالرحمن



يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة مقدم من النائب جيفارا الجافي وأكثر من 20 عضوا موجها إلى وزير السياحة والآثار، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.



وقال النائب في طلب المناقشة: تعتبر السياحة من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورا مهما في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، حيث تسهم السياحة بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلا عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.



وأضاف من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو «الترويج السياحي» والذي يعتبر جسرا حيويا يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم جذب المزيد من السياح مضيفا تبرز أهمية الترويج السياحي في أنه يسهم في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية، من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي.



وأكد النائب في طلب المناقشة ان الترويج السياحي ليس مجرد وسيلة لجذب السياح، ولكنه أيضا أداة حيوية لتعزيز التنمية الشاملة كما يساهم في بناء جسور من الفهم والتبادل بين الثقافات، وفي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، مضيفا لذلك أصبح التركيز على تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي أحد مرتكزات التنمية السياحية لضمان تحقيق أقصى استفادة الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.