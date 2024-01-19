صدر قرار وزاري بمنح وتجديد صفة الضبطة القضائية لـ 219 موظفا في وزارة التجارة والصناعة.

وجاء في القرار:

مادة أولى

تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المبينة في ديباجة هذا القرار، للموظفين المذكورين بالكشف المرفق وذلك لمدة (سنة).

مادة ثانية

يكون للموظفين المحددين بالكشف المرفق كلا في حدود اختصاص الإدارة التابعة لها في سبيل أداء مهامهم ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المبينة بديباجة هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم حق التفتيش على المحلات ودخول الأماكن غير المعدة للسكن لضبط ما يقع من مخالفات ولهم في سبيل أداء وظيفتهم طلب العون والمساعدة من رجال الشرطة.

مادة ثالثة

على المسؤولين كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.

الوكالة المساعدة لشؤون الشركات والتراخيص التجارية

تجديد:

حوراء طلال المنديل

عبدالعزيز فيصل المطيري

غدير عبدالسلام الياقوت

نهى سالم القنيصي

زينب عبدالرحمن العلي

زينب حسن عبدالله

فاطمة مجلي مقرون

عبداللطيف ابركه البغيلي

علياء عبدالله العنزي

منح:

لطيفة حسين مالك

شهد أحمد علي

علي براك الداهوم

منار محمد سعيد

إقبال سعود الضبيبي

حسين علي المطيري

هناء فيصل التميمي

دانة مفلح الصعيد

نورا محمد السبيعي

ناصر حجاج الشمري

الوكالة المساعدة للشؤون الفنية وتنمية التجارة

تجديد:

سليمان علي الديكان

حصة محمد حاجي

منح:

خلود حسن جوهر

عادل عبدالله السعيد

حسن خليل إبراهيم

معالي ميثان الرشيدي

أسماء مبارك الونده

بندر عبدالله العنزي

سلمان رياض الشطي

عدنان حسن حسين

موسى سالم العنزي

عبدالرحمن منصور الشويع

مشعل مرزوق العازمي

حسين شاكر محمود

الوكالة المساعدة لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية

منح:

مريم فؤاد المزيدي

نوف جاسم بوهندي

علي يوسف الزلزلة

عبدالعزيز حسين سلطان

شيخة عبدالله الجدعي

منيرة وليد السعيد

سارة عبدالعزيز الظفيري

هاني علي الجزاف

عالية أحمد بوعلاي

نجلاء خالد الطاهر

معالي خالد القحطاني

سارة غصوب اللقيس

تجديد:

ضحى نبيل بشير

جراح حبيب بوصفر

فيصل جاسم اللوغاني

علي فالح العازمي

خزنة خالد الفهد

ضحى حسين الفودري

سارة صباح الحبيل

ندى عبدالكريم فرحان

خلود فهد السبيعي

راشد مطر العنزي

محمد عبدالحميد الصايغ

يوسف مصطفى الشطي

روان عبدالله بوصفر

مها فيصل الطاحوس

سارة عبدالعزيز بارون

مها فرقد الصانع

آمنة أحمد ذياب

بشاير عبدالقادر الرمضان

فائزة أحمد الشطي

سارة ناصر الصقر

روان هاني عبدالرضا

إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

منح:

غدير عاشور صفر

إيمان أسد الموسوي

فاطمة عبدالعزيز القلاف

علياء عباس غلوم

موضي وليد البصري

يوسف هشام الشطي

منى محمد الخضر

حصة دعيج الدعيج

مي علي العلي

فاطمة وليد باشا

سارة محمد الحرز

شيماء عادل الزايد

انيسه محمد العثمان

هنوف عبدالعزيز الزامل

شهد محمد المرزوق

ملاك محمد الدورقي

شوق مبارك الطراد

مزنة فيصل العنبري

انفال حسن بهمن

عذبة خلف ابوشيبة

عايشة فتحي المكيمي

مريم دعيج سويدان

عالية احمد العاتي

برجس محمد العيد

محمد جمال بن حسين

غدير شبير اشكناني

نورة ثائر السيف

حصة عبدالله الشلاحي

جمانة ناصر البلوشي

جمانة خالد العتيبي

سلمى محمد الرقوة

في فهد الفرهود

فاطمة عبداللطيف النخيلان

مريم يعقوب البارود

رهف سعد الردعان

خولة عبدالله الفرحان

وصايف صعفك المطيري

في بدر المريشد

تجديد:

دانة احمد الخياط

نورة احمد الخرس

الاء احمد بارون

سجى طارق النمش

سعود محمد بوظهير

مريم حسين العوضي

عبدالله فهد الصقعبي

ناصر فيصل العدواني

منيف ناصر تركي

يوسف خالد الغربللي

محمد عبدالله المطيري

رفعة فرج مبارك العجمي

عبدالله احمد الحبيب

محمد جواد حمزة

فنر ضيدان بوشيبه

حمد عبداللطيف المزين

هاجر زعال الفضلي

فهد عدنان الخليفة

الوكالة المساعدة لشؤون الرقابة وحماية المستهلك

تجديد:

مشعل رومي الصانع

محبوب محسن محمود

صادق أحمد عبدالله

عبدالله محمد السمحاني

أحمد نجر ملوح العازمي

زينب جمال الفضلي

مها خلف السعدي

فهد احمد السهو

خالد نايف الشمري

سرور ساعد العتيبي

فهد فيصل العنزي

حمد ابراهيم القطان

احمد فاضل يوسف

محمد مسلم الرشيدي

فواز فرحان المطيري

محمد ضاحي المطيري

جاسم محمد الهبيده

مراحب جارالله الجارالله

نواف راشد الخيال

علي حسين الحربي

بتله فريح الرشيدي

بشاير فهد العنزي

ناصر نايف المطيري

فهد ناصر فهد العجمي

ريم نادر الدبوس

نسيم عبدالله آل سالم

غانم عبدالعزيز جالي

عالية مجهول عبدالله

وفاء صالح العنزي

هيا مفرح حسن الهاجري

خالد منصور بعيجان العتيبي

افراح احمد فلاح المسيلم

حنان غازي الديحاني

خديجه عبدالله الرشيدي

سارة عالي الرشيدي

ناصر عبدالرحيم الفودري

منيرة فيصل البصيري

عذاري ناصر الصليهم

جراح فوزان العدواني

ابرار نايف الحربي

دلال شطي الظفيري

فاطمة نزال العنزي

اقبال راشد المنصور

هل عبيد العنزي

مريم زايد العازمي

سعاد احمد الشمري

نادية صيوان عباس

شهد عناد العنزي

امل علي الرشيدي

ايمان ماجد الدوسري

شيخة صالح الرشيدي

ابتسام بندر المنيع

انوار موسى العطوان

ذكريات محمد عبدالله

مشاعل اوي الرشيدي

عامر سعود المطيري

عبدالله خالد الحربي

تهاني عبدالرحمن الخالدي

نجوى بلاسم جبر

ليلى رفاعي الرفاعي

عبدالعزيز مهدي العطار

عبدالعزيز فريح الكوح

خليل ابراهيم الابراهيم

صالح سعد جنديل

الوكالة المساعدة لشؤون الرقابة وحماية المستهلك

منح:

موضي عسل العجمي

عاليه سعدون العتيبي

صالحه مساعد القشطى

شهد محمد عبدالله

نوره عيد العتيبي

دلال علي بوعركي

اسيل صلاح العصفور

روان سعود اللافي

عزيزة علي راشد الوهيب

راشد عبدالعزيز المجاوب

نور تركي المجاوب

منال محمد المطيري

حوراء علي بوصلحه

عبدالله هلال عجيل

حنان محمد العدواني

عبدالله محمد حميان

فيصل سعد العازمي

دلال حامد المطيري

حسين سيد هاشم الزلزلة

نوف كهيد السعيدي

نوف سعد العنزي

عدنان حميدي الخالدي

منيرة سليمان أبا الخيل

خديجة علي عباس

صمود علي اللنقاوي

نوره راكان العجمي

حمد عادل دحام الشمري

ليلى جديع الضفيري

نوال جيجان العنزي

أماني فلاح الصليلي

سارة زيد القويعي

آلاء بدر العصفور

إحسان باتل الرشيدي