كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن الحكومة لم تعلم بالضربات التي نفذها الحرس الثوري على باكستان، ولا بالخطة، وفقا لموقع «إيران إنترناشونال».

وأكد عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني أن الحرس الثوري تصرف دون إبلاغه.

بالمقابل، شدد وزير الخارجية الباكستاني لعبداللهيان استعداد بلاده للعمل المشترك في جميع القضايا على أساس الثقة والتعاون المتبادلين.

وأعلن أيضا استعداد إسلام آباد للعمل مع طهران بشأن جميع القضايا.

جاء ذلك استباقا لاجتماع أمني طارئ يعقده رئيس الوزراء الباكستاني الجمعة مع قادة الجيش والاستخبارات عقب تبادل ضربات جوية مع إيران على أهداف لمسلحين أوقعت قتلى في وقت سابق هذا الأسبوع.