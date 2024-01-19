بيروت - أحمد عزالدين:

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة صباح ومساء يومي الأربعاء والخميس في 24 و25 الجاري لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024.

ومعروف ان على المجلس النيابي إقرار قانون الموازنة قبل نهاية يناير الجاري، والا تصدرها الحكومة بمرسوم دون الأخذ برأي المجلس والتعديلات التي أدخلها على المشروع.

وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات عديدة تقدم الحكومة مشروع الموازنة في الموعد الدستوري المحدد وتطرح للنقاش في المجلس قبل نهاية المهلة.

من جهة ثانية، استقبل رئيس المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات الميدانية والسياسية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.