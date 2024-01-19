زارت سفيرة سويرا في لبنان ماريون ويشلت مدينة صور وتفقدت مراكز إيواء النازحين، والتقت في مقر وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور رئيس الاتحاد حسن دبوق بحضور مدير نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وعدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في مجال إغاثة النازحين من القرى الجنوبية.

السفيرة ويشلت استهلت لقاءاتها في غرفة عمليات وحدة إدارة الكوارث واستمعت الى شروحات عن عمل الوحدة في مواكبة أزمة النزوح الى قضاء صور الذي وصل عدد النازحين فيه الى ما يقارب 24 ألف نازح وفق آخر تقرير رسمي صادر عن وحدة إدارة الكوارث واطلعت من رئيس الاتحاد عن مجريات عمل الوحدة خلال الأزمات التي مرت في السابق وأزمة النازحين في الوقت الحالي.

ونوه دبوق بدور السفارة ووكالة التنمية السويسرية التي كان لها دور أساسي في تأسيس وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور والتي تقوم بواجبها تجاه النازحين وهو نتاج ما قدمته سويسرا التي كانت الى جانبنا في مختلف الظروف.

بعدها قامت السفيرة ويشلت والوفد المرافق بجولة ميدانية على مراكز إيواء النازحين.

وقالت في ختام الجولة: أنا سعيدة بوجودي هنا للاطلاع على نتاج عملنا خلال العشر سنوات السابقة واستمعت الى التعليقات من النازحين واطلعت على حاجياتهم خلال هذه الأزمة التي يمرون فيها ونحن نسعى بشكل دائم لتلبية الحاجيات الأساسية لهم.

وأضافت انه علينا ان نتطلع للمستقبل فيما يخص تأمين احتياجات النازحين ومتطلبات عودتهم الى قراهم.