بيروت - عامر زين الدين

في الوقت الذي أكدت فيه باريس على حشد جهودها أكثر من أي وقت مضى بهدف حث جميع الأطراف على ضبط النفس إزاء الحرب القائمة في غزة، أبدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط تأثرا بعد مشاهدته ڤيديو لتفجير جامعة بفلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فكتب عبر حسابه على منصة «اكس» ردا على وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه قائلا: «أتساءل كيف يصنف وزير الخارجية الفرنسية هذا العمل الهمجي، كما أعمال كثيرة أخرى تقوم بها إسرائيل، وفقا لمعايير قيمه».

وجاء الرد الجنبلاطي عقب الإعلان عن إعادة باريس تشغيل محركاتها، والحديث عن احتمال عودة الموفد الرئاسي إلى لبنان جان ايف لودريان والقيام بالاتصالات اللازمة لعقد اجتماع للمجموعة الخماسية قريبا.