أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان القوات الجوية الروسية بدأت بدوريات جوية في منطقة الجولان السوري، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية، الأدميرال فاديم كوليت، إن القوات الجوية الروسية بدأت دوريات جوية على طول ما يسمى بخط برافو الذي يقسم مرتفعات الجولان بين سورية وإسرائيل.

وأضاف كوليت في بيان نقلته وكالة «تاس» الروسية، أن الهدف من هذه الطلعات الجوية مراقبة الوضع في المنطقة.

وجاء في البيان أن «لمراقبة الوضع، نظمت وحدات الطيران التابعة للجيش الروسي دوريات جوية على طول خط فض الاشتباك الذي يفصل بين القوات المسلحة الإسرائيلية والجمهورية العربية السورية (خط برافو)».

وهذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها القوات الروسية طلعات جوية ومناورات في سورية، كما لم يورد المسؤول الروسي مزيدا من التفاصيل حول أهداف هذه التدريبات وتوقيتها.

والثلاثاء الماضي، ذكرت مصادر محلية، أن مروحيات عسكرية روسية حلقت في سماء الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سورية.

وقالت شبكة درعا 24 المحلية، إن المروحيات الروسية هبطت في إحدى النقاط العسكرية بالقرب من بلدة الناصرية ثم انطلقت باتجاه إحدى النقاط العسكرية في قرية المعلقة.