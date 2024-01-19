قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إن تركيا قد تنفذ مزيدا من العمليات العسكرية داخل العراق وسورية إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن سورية هي المورد البشري الرئيسي لحزب العمال الكردستاني «بي كي كي».

وأضاف المسؤول في وزارة الدفاع التركية للصحافيين أمس الأول: «بموجب القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس، تركيا لها كل الحق في تنفيذ عمليات للحفاظ على أمن حدودها. القوات المسلحة التركية فعلت وستفعل كل ما هو ضروري أينما ومتى كان ضروريا». بحسب وكالة رويترز.

وشدد على أن تركيا قد تجري عمليات جديدة عبر الحدود في العراق وسورية وقد توسعها أيضا إذا احتاجت ذلك مناطق تنفيذ العمليات.

ونفذت تركيا ضربات عسكرية أيضا في شمالي شرق سورية مستهدفة قوات سورية الديموقراطية «قسد» التي تعتبرها جناحا لحزب العمال الكردستاني، بعد مقتل 9 جنود أتراك.

وقال المسؤول إن أعضاء حزب العمال الكردستاني «شنوا في 12 الجاري هجمات متزامنة على عدة قواعد تركية في شمالي العراق في طقس سيئ وضعف لمدى الرؤية، لكن الجنود الأتراك تمكنوا من صد جميع الهجمات باستثناء واحدة».

وتابع: «في معركتنا ضد الإرهاب، لا يمكن الفصل بين سورية والعراق. سورية هي المورد البشري الرئيسي للمنظمة الإرهابية، وتوجد حركة تنقل متكررة بين سورية والعراق».

وأضاف ان الاشتباكات وقعت في منطقة وادي الزاب بشمالي العراق عندما هاجم مسلحو حزب العمال الكردستاني موقعا أمنيا للقوات المسلحة التركية، وقتل إثرها 9 جنود أتراك.