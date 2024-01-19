استهدفت شكوى جنائية الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ خلال زيارة يقوم بها إلى سويسرا، وفق ما أفاد مدعون سويسريون الجمعة، في ظل اتهامات مرتبطة بوقوع جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة.

وأفاد مكتب المدعي الفيدرالي في سويسرا بأنه تلقى شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي الذي يحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لبحث الحرب في غزة.

وقال في بيان «سيتم النظر في الشكاوى الجنائية بما يتوافق مع الإجراءات المعهودة»، مضيفا أنه يتواصل مع وزارة الخارجية «لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني».

ولم يوضح تفاصيل الدعاوى ولا الجهة التي رفعتها.

لكن بيانا بعنوان «تحرك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية» يشتبه بأنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى والذي اطلعت عليه فرانس برس أفاد بأن عددا من الأفراد الذين لم تكشف أسماؤهم وجهوا اتهامات عبر المدعين الفيدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزيوريخ.

وأفاد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة عبر عمليتها العسكرية في غزة.

وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن «ضمن شروط معينة» بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي «شروط متوافرة في هذه الحالة»، على حد قوله.