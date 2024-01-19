استدعت روسيا السفير الفرنسي لدى موسكو وأصدرت شكوى رسمية بشأن ما قالت انه «دور فرنسا المتزايد» في النزاع في أوكرانيا بعد أيام من إعلانها توجيه ضربة لـ «مرتزقة فرنسيين».

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أنه «تم استدعاء السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية الروسية وعرضت عليه أدلة على تورط باريس المتزايد في النزاع في أوكرانيا».

من جهة أخرى، اتفقت دول البلطيق الثلاث على تجهيز حدودها مع روسيا وبيلاروس «بأنظمة دفاعية» تحسبا لتهديدات عسكرية محتملة في ضوء الحرب في أوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإستونية.

ووقع وزراء دفاع دول البلطيق اتفاقا «تقوم بموجبه أستونيا ولاتفيا وليتوانيا ببناء منشآت دفاعية مضادة لأي تحركات على حدودها في السنوات المقبلة للردع والدفاع ضد التهديدات العسكرية إذا لزم الأمر» وفقا لبيان صادر عن الدول الثلاث.