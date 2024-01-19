أنعشت إندونيسيا آمالها في التأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا والمقامة حاليا في قطر بفوزها على فيتنام بنتيجة1-0 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في البطولة، وسجل هدف إندونيسيا الوحيد أسناوي مانجكوالام ( 42 من ركلة جزاء ) بذلك يحصد منتخب إندونيسيا أول 3 نقاط له ليكون في المركز الثالث في المجموعة وبفارق الأهداف عن الوصيف المنتخب الياباني بينما يبقى فيتنام دون نقاط وفي قاع الترتيب العام. وفي التفاصيل جاءت المباراة متكافئة بين الطرفين إذ تبادلا الاستحواذ والهجمات الا أن ركلة الجزاء حسمت اللقاء لصالح اندونيسيا في نهاية المطاف وبذلك يكون المنتخب الفيتنامي قد فقد فرص تأهله إلى دور الـ16 رسمياً .